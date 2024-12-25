Manisa ile İzmir Arasında Heyelan: Kara Yolu Tek Şeritten Ulaşıma Açıldı
Manisa'nın Salihli ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasındaki karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Sağanak yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları yola düştü, ancak yolun boş olması felaketi önledi.
Manisa'nın Salihli ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasındaki karayolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.
Edinilen bilgiye göre, Salihli-Ödemiş Karayolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda dağdan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı. Heyelan nedeniyle karayolunun tek şeridi ulaşıma kapanırken, heyelan sırasında yolun boş olması facianın önüne geçti.
Jandarma ekipleri yolda önlem alırken, karayolu ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. - MANİSA