Manisa haberi! Manisa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

MANİSA - Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Sürücü, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araç hurdaya döndü.

Kaza, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 45 HU 485 plakalı Opel Astra marka otomobil seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans içerisine alınan sürücünün kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten verilirken, kazaya karışan otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol, yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.