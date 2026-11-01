Manisa Gördes'te iki otomobil çarpıştı, aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı

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Manisa'nın Gördes ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gördes Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ö. yönetimindeki 35 KLS 92 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Eray A. idaresindeki 45 R 4444 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar ağır hasar alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 35 KLS 92 plakalı aracın sürücüsü Yaşar Ö. ile otomobilde bulunan eşi ve 2 çocuğu ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer aracın sürücüsü Eray A. ve yanında yolcu konumunda bulunan babası Oktay A. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı