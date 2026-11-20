Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'da 2 gündür kayıp olarak aranan işitme engelli şahıs evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gördes ilçesine bağlı Hüseyinlibaba Mahallesi'nde yaşayan ve boyacılık yapan işitme engelli Yücel Sevinç (65), 18 Kasım'da mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Eşinden haber alamayan Gülizar Sevinç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahalle Muhtarı Mehmet Şener ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının ikinci gününde iz süren AFAD ve jandarma ekipleri, Sevinç'i evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki çevre yolu üzerindeki çamlık alanda bir taşın üzerinde uzanmış halde buldu. Bitkin olduğu gözlenen Sevinç, tedbir amaçlı ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından durumunun iyi olduğu belirlenen Yücel Sevinç, ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı