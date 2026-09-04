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Manisa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2 Ton Ham Madde Ele Geçirildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa merkezli olarak Manisa ve Mersin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, milyonlarca sentetik hap ile 2 tona yakın uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa merkezli olarak Manisa ve Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, milyonlarca sentetik hap ile 2 tona yakın uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu maddeleri Manisa başta olmak üzere Ege illerine sevk eden şahıslara yönelik çok yönlü istihbarat ve risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular çerçevesinde adli makamların kararıyla projeli bir çalışma yürüten ekipler, 3 Eylül tarihinde harekete geçti. Şüpheli şahıslara ait Manisa merkez ile Mersin'in Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ekipler, adeta bir uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Adreslerde yapılan detaylı incelemelerde; imalathane içerisinde 2 adet sentetik hap basma makinesi, 1 milyon 983 bin 540 adet sentetik ecza hapı, 1 ton 917 kilogram pregabalin maddesi, basıma hazır 2 milyon 486 bin adet boş kapsül ile 27 bin 290 adet boş blister ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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