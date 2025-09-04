Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Manisa'da bir şahıs, genç kıza "Teşhirci, her tarafını gösteriyorsun" diyerek hakaret etti.

Manisa'da çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Edinilen bilgiye göre Manisa'da bir genç kız hastaneye giderken bir şahsın sözlü sataşmasıyla karşılaştı.

"TEŞHİRCİ, HER TARAFINI GÖSTERİYORSUN"

