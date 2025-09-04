Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti

Haberler

Manisa'da hastaneye gitmekte olan bir genç kız, yolda karşılaştığı bir kişinin sözlü sataşmasıyla karşılaştı. Şahıs, genç bir kıza "Teşhirci, her tarafını gösteriyorsun" diyerek hakaret etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Manisa'da bir şahıs, genç kıza "Teşhirci, her tarafını gösteriyorsun" diyerek hakaret etti.

Manisa'da çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Edinilen bilgiye göre Manisa'da bir genç kız hastaneye giderken bir şahsın sözlü sataşmasıyla karşılaştı.

"TEŞHİRCİ, HER TARAFINI GÖSTERİYORSUN"

Şahıs, genç kıza "Teşhirci, her tarafını gösteriyorsun" diyerek ahkam keserken; o görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

hem terbiyesiz hem dangalak adamı taciz ediyor gayet sakin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
