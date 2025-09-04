Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti
Manisa'da hastaneye gitmekte olan bir genç kız, yolda karşılaştığı bir kişinin sözlü sataşmasıyla karşılaştı. Şahıs, genç bir kıza "Teşhirci, her tarafını gösteriyorsun" diyerek hakaret etti.
"TEŞHİRCİ, HER TARAFINI GÖSTERİYORSUN"
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa