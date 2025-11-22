Haberler

Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı

Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpmasıyla oluşan 4 araçlık zincirleme kazada, zeytin işçisi Gülcan Gökçebak ile annesi Ümmü Gülsüm Gökçebak yaşamını yitirdi; 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

KORKUNÇ KAZA

Kaza, Akhisar-Balıkesir yolunun 10. kilometresindeki Gökçeahmet rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'den Akhisar istikametine seyreden zeytin işçilerini taşıyan bir traktöre, aynı yönde ilerleyen bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ani fren yapan kamyona da arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. O esnada yavaşlayan araçlara, arkadaki açık kasa kamyonetin de çarpmasıyla zincirleme kaza büyüdü.

2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 7 YARALI

Traktörde bulunan zeytin işçilerinden Gülcan Gökçebak ile annesi Ümmü Gülsüm Gökbacek hayatlarını kaybetti. Traktördeki 2 işçi ile zincirleme kazaya karışan açık kasa kamyonette bulunan 5 işçi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan, traktöre arkadan çarpan kamyon sürücüsü, zincirleme kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / DHA / İHA

