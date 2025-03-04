Manisa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah erken saatlerde E-96 kara yolu üzerinde Erbiller Sanayi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönüne seyreden Mustafa Bağcı (59) yönetimindeki 42 HP 891 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Gaziantep-İzmir seferini yapan Ali Karasu yönetimindeki 42 AUE 966 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu otobüsü, önündeki 06 GC 966 plakalı tankere, tanker de önünde duran 35 AJF 703 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi ve ardından özel bir hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Mustafa Bağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otobüsün yedek kaptanı Hazım Mutlu Manisa CBÜ Hastanesine sevk edildi. Otobüs şoförü Ali Karasu ile yolculardan Kaan Buğra T, Abdullah D, Zeliha D, Hatice A. ve Ayşegül A.'nın ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 aracın karıştığı zincirleme kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne, arkadan gelen tanker çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü de önündeki araçlara vuruyor. - MANİSA