Manisa'da Yolculuk Yapan Otomobil Yaya Kişiye Çarptı

Manisa'da Yolculuk Yapan Otomobil Yaya Kişiye Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 39 yaşındaki yaya Hüseyin Kır ağır yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi eski İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli Mahallesi istikametine seyir halinde olan Erten A. yönetimindeki 45 TG 520 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kır'a (39) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Kır'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavşanların korkutucu değişimi ABD'nin uykularını kaçırdı

Tavşanlardaki korkutucu değişim ülkeyi alarma geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.