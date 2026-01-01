Otoyolda 34 bin 890 hapla yakalandı

Manisa'da jandarmanın yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında otoyolda durdurduğu araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağlamak, asayiş ve kamu düzenini temin etmek amacıyla hazırlanan "Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Planı" kapsamında uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce analize dayalı olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, O.B. (29) isimli şahsın plakası tespit edilen bir araçla Manisa iline sentetik ecza hapı getireceği yönünde istihbari bilgi elde edildi. Söz konusu araç, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesinde bulunan gişelerde Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada 34 bin 890 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm suç unsurlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MANİSA