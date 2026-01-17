Haberler

Kirasını yatırmayınca acı gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Durmuş Yüksek'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Emlakçının durumu kontrol etmesi sonucu meydana çıkan olayda, sağlık ekipleri Yüksek'in hayatını kaybettiğini teyit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde tek başına yaşayan Durmuş Yüksek'ten haber alınamaması üzerine kapısı, itfaiye ekiplerince açıldı. Yüksek'in evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Alaşehir'in Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, her ayın ilk yarısında düzenli olarak ev kirasını yatıran Durmuş Yüksek'in (54) bu ay kirasını yatırmaması üzerine emlakçı durumu kontrol etmek için daireye gitti. Kapının açılmaması üzerine Sarıgöl ilçesinde yaşayan oğlu C.Y.'ye haber verildi.

Daireye gelen oğlu C.Y.'nin de kapıyı açamaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Durmuş Yüksek'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durmuş Yüksek'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Durmuş Yüksek'in emekli olduğu, eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat etmesinin ardından yalnız yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

