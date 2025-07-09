Manisa'da Yangın Felaketi: Evler ve Tarlalar Kül Oldu

Manisa'da Yangın Felaketi: Evler ve Tarlalar Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Uşak'ın Eşme ilçesine kadar ilerleyen yangın, büyük bir yıkıma yol açtı. Müdahalelerle kontrol altına alınan yangında geriye küle dönen evler ve tarlalar kaldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayıp Uşak'ın Eşme ilçesine kadar ilerleyen ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye küle dönen evler ve tarlalar kaldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmentepe mevkisinde, dere yatağındaki meşelik alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Taşköy'e ulaşırken köylüler bölgeden tahliye edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın Uşak'ın Eşme ilçesinde kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgeye dönen vatandaşlar içler acısı manzarayla karşılaştı. Büyük bir yıkıma yol açan yangından geriye küle dönen evler ve tarlalar kaldı. Bölgede inceleme yapan ev ve tarla sahipleri o anları cep telefonuyla görüntüledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor

İstanbul'un meşhur plajının son hali mide bulandırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.