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Manisa'da Üzüm İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 11 Yaralı

Manisa'da Üzüm İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 11 Yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm işçilerini taşıyan bir traktör, rampa yukarı çıkarken geri geri gitmeye başladı. Devrilen römorkda 10 işçi ile traktör sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör, rampa yukarı çıktığı sırada geri geri gitmeye başlayınca önce işçilerin olduğu römork devrildi ardından da traktör römorka dayanarak durabildi. Kazada römorkta bulunan 10 işçi ile traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. M.E. (38) yönetimindeki 45 ZT 785 plakalı traktörüyle bağda çalışan işçileri evlerine götürürken, Alaşehir-Denizli karayolu Çataltepe mevkiinde toprak tali yoldan rampa yukarı asfalt yola çıkarken, sürücü traktörü geriye kaçırdı. Traktör geri geri giderken önce römork takla attı ardından da traktör römorka dayanarak durabildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü M.E. ile birlikte traktör römorkunda bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili çalışması devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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