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Manisa'da üzüm bağında traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında çalışırken traktörün devrilmesi sonucu altında kalan bir adam hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında çalışırken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde oturan Mustafa Sert (68) sabah 06.30'da gittiği üzüm bağında 45 ZF 023 plakalı traktörü ile ızgara çekerken, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın saat 11.00 olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine oğlu Mehmet Sert babasını aramak için gittiği üzüm bağında korkunç manzarayla karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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