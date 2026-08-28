Manisa'da Traktör Kazası: Üzüm Bağında Kadın İşçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde üzüm bağında kontrolden çıkan traktörün altında kalan kadın işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Tiyenli Mahallesi'ndeki bir üzüm bağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzüm hasadında çalışan Feriden Balat, Suriye uyruklu bir şahsın idaresindeki traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Balat, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Feriden Balat'ın, Akhisar Ticaret Odası Başkanı Sami Karaoğlan'ın ablası olduğu öğrenilirken, traktörü kullanan Suriye uyruklu şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Meydana gelen feci kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı