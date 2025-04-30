3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde police ekiplerinin yaptığı aramada A4 kağıda emdirilmiş 3 bin 200 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Üzerinde ayrıca uyuşturucu hap bulunan şüpheli S.T. tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden A4 kağıda emdirilmiş uç bonzai çıktı. Üç bin 200 içimlik uç bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerinin sokak çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri S.T.'yi(21) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında A4 kağıda emdirilmiş 3 bin 200 içimlik uç bonzai, 6 adet uyuşturucu hap ve şerit metre ele geçirildi. Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.T., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.