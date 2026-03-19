Turgutlu'da emniyetin sokak çalışmalarında 2 torbacı yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Turgutlu İlçe Emniyet görevlilerince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yapan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmaları sonucunda 2 şahıs yakalandı.

Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.İ.K. (37)'nin ikamet ve üst aramasında 37 adet sentetik ecza, 0.60 gram metamfetamin, 0.50 gram esrar, 2 hassas terazi ve 6 bin 950 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, 18 Mart 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yine ilçede narkotik ekiplerinin sokak çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Şüpheli R.Ç. (37)' nin üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 896 içimlik uyuşturucu madde ve bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA

