Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Dört Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Dört Şüpheli Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda kubar esrar, uç bonzai ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Dört şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda kubar esrar, uç bonzai ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı, Sart ve Cafer Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.İ. (25), B.U. (30), Ö.Y. (23) ve A.Ö.'nün (30) yapılan üst aramasında 27 gram kubar esrar, 30 içimlik uç bonzai, 1 adet içime hazır esrar ve 11 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

