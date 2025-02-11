Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde 3 kilo 351 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde yapılan aramada 3 kilo 351 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında İ.Ö. isimli şahsın ikametinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, 3 bin 351 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli İ.Ö. hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
img

Tehlike sandığımızdan daha büyük
img

"Murat 124" vasiyeti yerine getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşa ettirdiği evi yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak evi yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.