Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Yüzlerce Ecza Hapı ve Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın işyerinde yapılan aramada yüzlerce sentetik ecza hapı ile satışa hazır paketlenmiş kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yunusemre ilçesinde K.Y. (27/E) isimli şahsın işyerinde 26.02.2025 tarihinde yapılan aramada; 1.056 adet sentetik ecza hapı, 18 adet satışa hazır halde alüminyum folyo ve kağıtlara sarılı toplam 35 gram kubar esrar

ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 400 TL nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli K.Y.'nin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA