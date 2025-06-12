Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Torbacılara Baskın

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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına ait hap ve esrar ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eski Cami ve Keli Mahallelerinde gerçekleştirilen ve üst araması yapılan 2 kişide, onlarca uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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