Jandarmadan Soma'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda binlerce sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde, A.Ç. (22) isimli şahsın üzerinde ve beraberindeki malzemelerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 2 bin 183 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli A.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

