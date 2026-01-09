Haberler

Manisa'da narkotik operasyonunda 5 tutuklama

Güncelleme:
Alaşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, Yeni Mahalle ve Beşeylül Mahallesi'nde uyuşturucu olaylarının yoğun olduğu park, bahçe ve sokaklarda sokak satıcısı (torbacı) olarak tabir edilen şahıslara yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 280 adet sentetik ecza hapı, 60 parça A4/peçete halinde sentetik kannobinoid maddesi ile 12,90 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ü.G. (48), S.Ö. (15), C.G. (17), A.Ö. (35), H.Ö. (44), S.M. (26) ve F.Z. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece S.Ö. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
