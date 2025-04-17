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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Akhisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 4 şahıs gözaltına alındı ve adli tahkikat sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 şahsa ait 3 ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca M.Y., G.S., R.I., E.E. ve A.İ.'ye ait 3 adres ile şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 851 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 27.25 gram yüksek düzeyli uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca mermisi, 6 bin 360 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.Y., G.S., R.I. ve E.E. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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