Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 82 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi. Üç şüpheli, gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araç içerisinde bulunan 3 kişinin yapılan üst ve araç aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan S.A. (50/E), H.Ç.Ç. (32/E) ve Y.E.N. (31/E) isimli şahısların içinde bulunduğu araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda; 82 gr metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 2 adet kesici alet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. - MANİSA