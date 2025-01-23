Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araç içerisinde bulunan 3 kişinin yapılan üst ve araç aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan S.A. (50/E), H.Ç.Ç. (32/E) ve Y.E.N. (31/E) isimli şahısların içinde bulunduğu araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda; 82 gr metamfetamin, 14 adet uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 2 adet kesici alet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. - MANİSA