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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, Denizli'den getirilen uyuşturucu maddeleri satışa hazırlayan 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda metamfetamin ve uyuşturucu aparatlar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Denizli'den getirilen uyuşturucu maddeyi paketleyip satmaya hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan istihbarat doğrultusunda Çanakçı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç.A. (51), M.F.E. (27) ve A.E. (27) isimli şüphelileri takibe aldı. Yapılan baskında şüphelilerin ikametlerinde 10 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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