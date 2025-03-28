Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Denizli'den getirilen uyuşturucu maddeyi paketleyip satmaya hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan istihbarat doğrultusunda Çanakçı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç.A. (51), M.F.E. (27) ve A.E. (27) isimli şüphelileri takibe aldı. Yapılan baskında şüphelilerin ikametlerinde 10 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA