Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 815 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dadağlı Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Evde 2 bin 815 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan H.K. ve G.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa