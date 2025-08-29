Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama ve yakalamada bir şüpheliden 1,20 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, şahıs hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapıldı. Şahsın yapılan sorgulamasında elde edilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen A.K. (69) ve K.K. (52) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 4 parça halinde toplam 16,67 gram bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 550 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. ve K.K. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA