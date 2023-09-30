Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 205 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sarıgöl ilçesinde bir uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri, Karacali Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 205 gram esrar, hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ü. ve A.Ü'nün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.