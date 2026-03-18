Bayram öncesi uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda polis, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen 2 kişiyi tutukladı. Operasyonda 132,84 gram metamfetamin ve 6 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 132,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından haftalardır sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, bayram öncesinde sonuç verdi. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde elde edilen istihbarat üzerine operasyon için düğmeye basıldı. D300 karayolu üzerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 132,84 gram metamfetamin ile 6 adet Lyrica hap ele geçirildi. Araçta bulunan O.E. ve A.P. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılarda isabet aldı! Tarihi saray bu hale geldi
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

CHP'de bayramlaşma programı belli oldu! Bir parti ile görüşülmeyecek
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke