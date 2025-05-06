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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonlarında 158 Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonlarında 158 Şüpheli Yakalandı
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Salihli ilçesinde son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 158 şüpheli yakalanırken, 34'ü tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 158 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 158 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalar kapsamında son 3 ay içerisinde önemli başarılara imza attı. Ocak, Şubat ve Mart ayında 103 operasyon gerçekleştiren Salihli Polisi, operasyonlarda 341 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 1 kilo 421 gram bonzai, 83 gram kokain, 3 bin 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 217 Ecstasy hap ve 16 kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda 158 şüpheli yakalandı. Yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 117 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Salihli'de uyuşturucu konusunda, etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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