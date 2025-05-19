Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 117 Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 117 Şüpheli Yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 12-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 94 operasyonda 117 şüpheliyi yakaladı, 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile suç unsurları ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 94 ayrı operasyonda 117 şüphelinin yakalandığı ve 16'sının tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 12-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirliklerinin de katıldığı çalışmalarda 94 ayrı olay meydana geldi.

Operasyonlar kapsamında toplam 117 şüpheli şahıs yakalanırken, bunlardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranan 13 kişi ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi olmak üzere toplam 30 aranan şahsın da yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru da ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda; 1.472 adet sentetik ecza hapı, 1.293 gram metamfetamin, 320 adet ecstasy hap, 255 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 57 gram esrar, 2 gram kokain, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve 110 bin 520 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para elr geçirildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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