Üst geçitteki asansörde kurtarma çalışması yapılırken iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde asansörde mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ederken, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üst geçitte asansörde mahsur kalan vatandaşı kurtarma çalışmaları sırasında yoldan geçen iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Genç Üst Geçidi'nde asansörde mahsur kalan vatandaş için ekipler kurtarma çalışması yürüttüğü sırada caddeden geçen iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan 2 kişi, asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
