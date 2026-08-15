Manisa’da tüp dolum tesisinde patlama

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan tüp dolum tesisinde patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesi sanayi sitesinde bulunan tüp dolum tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde tesiste patlama sonrası yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başlarken ara ara tesiste patlamalar meydana geliyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı