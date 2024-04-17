Manisa'da traktörün yanında ölü bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün yanında hareketsiz yatan şahsın yapılan inceleme sonucu öldüğü anlaşıldı. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bağ arasında bulunan traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede adının İbrahim Deniz (62) olduğu öğrenilen şahsın öldüğünü belirledi.

Deniz'in ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA