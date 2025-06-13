Manisa'da Traktörün Altında Kalan Oğul Hayatını Kaybetti

Manisa'da Traktörün Altında Kalan Oğul Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, zeytin tarlasında çalışırken traktörün altında kalan 48 yaşındaki Bilal Yılmaz'ın ölümü annesini yasa boğdu. Oğlundan haber alamayan anne, tarlaya gittiğinde trajik durumu fark etti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarlaya giden oğlundan haber alamayan anne, tarlaya gittiği sırada oğlunu traktörün altına kalarak hayatını kaybetmiş şekilde buldu.

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Appak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin tarlasında traktörüyle arazisini süren Bilal Yılmaz'dan (48), bir süre haber alamayan anne, oğlunu bulmak amacıyla tarlaya gitti. Tarlada traktörün devrildiğini gören anne, oğlu Bilal Yılmaz'ın altında kaldığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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