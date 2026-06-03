Haberler

Şarampole düşen traktörünün altında hayatını kaybetti

Şarampole düşen traktörünün altında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkan traktörün zeytinliğe devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Emin Altay (76) hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak zeytinliğe devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Yunusemre ilçesi Maldan Mahallesi Göletyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Altay (76) yönetimindeki 17 TA 990 plakalı traktör, yolun alt kısmında bulunan zeytinliğe devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede traktörün yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun altına yuvarlandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Emin Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı

Polat çiftinin korumasının öldüğü saldırıda yeni gelişme
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu