Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Otobüs Sürücüsü Tutuklandı

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Otobüs Sürücüsü Tutuklandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir diğer kişi hastanede tedavi altında. Otobüs sürücüsü Ali G. tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasında gözaltına alınan yolcu otobüsünün sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayakkabıcılar Sitesi yönünden Sanayi Sitesi istikametine geçmeye çalışan Arif Öztürk yönetimindeki 45 U 3063 plakalı otomobile, Uşak'tan İzmir yönüne seyreden Ali G. idaresindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Arif Öztürk, eşi Ayşe Öztürk ve akrabaları Ayşe K. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ayşe K.'nin ise tedavisi Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Ali G., Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ali G., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Arif Öztürk ve eşi Ayşe Öztürk ise, Şah Süleyman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazını Arif Öztürk'ün imam olan kardeşi Ali Öztürk kıldırdı. Cenazeler, dualar eşliğinde toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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