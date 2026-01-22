Haberler

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi

Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır orta refüje çıktı. Şans eseri sürücü yara almadı. Kaza sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır orta refüje çıkarken kazada sürücü yara almadı.

Kaza saat, 10.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uşak'tan İzmir istikametine gitmekte olan Şahin Madanoğlu idaresindeki 64 LF 243 plakalı tır yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle İzmir - Ankara D300 karayolu İzmir istikametine bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

İlk 24'e kalabilmek için hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü