Manisa'da tarla kenarında uyuyan çocuğu öldüren şoförü öldüren şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarla kenarında uyuyan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ı geri manevra yaparken üzerinden geçip ölümüne neden olan ve bu olayın ardından küçük kızın yakınları tarafından öldürülen şoför Şükrü Erdem'i öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde işçilerin çalıştığı biber tarlasında, ailesinin yanında bulunan Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyuduğu sırada Şükrü Erdem, kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyonla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun yakınları şoförü tabancayla öldürdü

Kaza sonrası çocuğun yakınları ise kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, Şükrü Erdem'i vuran Cemal Kaya (28) ve E.K.'yı (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ayşenur Toprak'ın dayısı Cemal Kaya (28) tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kamyon şoförü Torbalı'da, Minik Ayşenur Salihli'de toprağa verildi

Toprak'ın yakınları tarafından öldürülen kamyon şoförünün cenazesi defnedilmek üzere İzmir'in Torbalı ilçesine götürülürken, kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Ayşenur Toprak'ın cenazesi ise Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde toprağa verildi. - MANİSA