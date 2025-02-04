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Manisa'da Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Uyuşturucu Etkisi İddiası

Manisa'da Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Uyuşturucu Etkisi İddiası
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Manisa'da bir taksiciye gasp etmek amacıyla bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı Emirhan Ü., mahkemede 'Korkutmak amacıyla yaptım' diyerek savunma yaptı. Olay sonrası tutuklanan Emirhan Ü.'nün tedavi süreci ve yaşadığı ailevi problemler mahkemece değerlendirilecek.

Manisa'da aracına bindiği taksiciye gasp etmek amacıyla bıçakla saldırıda bulunan tutuklu zanlı "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Emirhan Ü., "Uyuşturucu madde etkisindeydim, hatırlamıyorum. Korkutmak amacıyla yaptım" dedi.

Manisa'da yolcu olarak bindiği taksiciyi bıçaklamaya çalışarak gasp etmek isteyen uyuşturucu bağımlısı Emirhan Ü., hakim karşısına çıktı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Emirhan Ü., mahkeme heyetine olay gününü anlattı. Olay günü bir arkadaşıyla kafede oturduğunu, arkadaşının kahvesine kendisinden habersiz uyuşturucu madde attığını iddia eden Emirhan Ü., "Benim sabıkam dahi yok. Ben hiç bir canlıya zarar verecek biri değilim. Arkadaşımla kahve içiyorduk. Benden habersiz kahveme uyuşturucu madde koymuş. Olay gününü hiç hatırlamıyorum. 14 yaşında uyuşturucuya başladım. Daha önce de tedavi gördüm. Ben zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı" dedi. Mahkeme heyetinin 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı neden yanında taşıdığını sorması üzerine Emirhan Ü., "Ailevi problemlerimden dolayı sokakta yaşıyorum. Bıçağı da o yüzden aldım" dedi.

"Eğer bıçağı tutmasaydım bugün burada olmazdım"

Olay günü yaşadıkları sorulan taksici esnafı Hakan Paktan, "Taksiye bindikten sonra bana bıçaklandığını ve kolundaki bandajı gösterdi. Yolda giderken sıcakladığını belirterek montunu açtı ve ben bu durumdan şüphelendim. Daha sonra Akgedik Mahallesi'ne geldiğimizde saldırıyı gerçekleştirdi. Eğer bıçağı tutmasaydım bugün burada olmazdım. Benim aracıma alkol ve uyuşturucu madde kullananlar da binebiliyor. Ancak şahsın hal ve hareketleri uyuşturucu madde etkisindeymiş gibi değildi. Gayet normal bir şekilde konuşuyordu" ifadelerini kullandı. Paktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Emirhan Ü.'nün daha önceki tedavisine ilişkin dosyasını isteyerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme 18 Mart tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayda, Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi. Taksici Paktan, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü. belindeki bıçağı çıkararak Paktan'ın göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksici bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu sonra da emniyet kemerini çözüp araçtan indi. Paktan'ın ardından araçtan inen Emirhan Ü., olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları takside bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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