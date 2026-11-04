Manisa'da son bir aydaki uyuşturucu operasyonlarında 54 şüpheli tutuklandı

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Manisa'da son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 54'ü uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 16'sı hakkında adli kontrol kararı verilirken, 360 kişi hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı