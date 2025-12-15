Haberler

Manisa'da 168 içimlik uç bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 168 içimlik sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 168 içimlik sentetik kannabinoid (uç bonzai) ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol, JASAT ve Trafik timleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri M.A.'yı (27) durdurarak arama yaptı.

Şüphelinin üst aramasında 168 içimlik sentetik kannabinoid (uç bonzai), uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
