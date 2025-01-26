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Manisa'da Sokak Köpekleri Zehirlendi

Manisa'da Sokak Köpekleri Zehirlendi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, vatandaşlar tarafından beslenen sokak köpekleri kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Hayvanseverler, ölü bulunan köpekleri buldu ve durumu jandarmaya bildirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde vatandaşlar tarafından beslenen sokak köpekleri kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Onlarca köpek hayvanseverler tarafından ölü olarak bulundu.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaklıbozköy TOKİ konutlarının olduğu alanda vatandaşlar tarafından sokaktan beslenen köpekler sabah saatlerinde ölü bulundu. Köpekleri besleyen vatandaşlardan Yasemin Deniz, köpeklere mama bırakmak istediği sırada hayvanların ağzından salyaların aktığını ve hareketsiz şekilde yatar halde olduğunu fark etti. Köpeklerin zehirlenmesinin anlaşılmasının ardından vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekleri zehirleyen şahısların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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