Haberler

Manisa'da SMA'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı

Manisa'da SMA'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı Haber Videosunu İzle
Manisa'da SMA'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırına giren şahıs, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusunu çalarak büyük tepki topladı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırından SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusu çalındı.
  • Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve şüphelinin yakalanması için çalışma yapılıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırına giren şahıs, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusunu çalarak hem iş yeri sahibini hem de sosyal medyayı şoke etti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

BAĞIŞ KUTUSUNU GÖREMEYİNCE...

İş yeri sahibi Ferit Kızıltaş, sabah saatlerinde bağış kutusunun yerinde olmadığını fark edince önce çalışanlarına sordu. Kimsenin durumdan haberi olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden Kızıltaş, kutunun bir kişi tarafından alınarak götürüldüğünü gördü.

"KASAMDAN ÇALINSA BU KADAR ÜZÜLMEZDİM"

Yaşanan olay karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Kızıltaş, "Önce çalındığını bile düşünmedim, belki biri kaldırmıştır diye elemanlarıma sordum. Kimsenin haberi olmayınca kameraya baktım ve bağış kutusunun çalındığını gördüm. Kasamdan para çalınsa bu kadar üzülmezdim. SMA'lı bir evlat için konulan bağış kutusunu çalacak kadar alçalan birini görünce şoke oldum. Bir insanın bu seviyeye düşebileceğini düşünmemiştim. Gerekli şikayette bulunacağım" dedi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği, şüphelinin yakalanması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

ahlak eğitimi ailede başlamalı… ama kim kime zıplıyor onu görüyoruz. bunları ülkeye sokanlara yazıklar olsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Kaşlar, gözler kimligi ele veriyor. Hepsi birbirinin aynisi. Ayni eşgaller... birileri de bunlarla el sıkışıp masaya oturma derdinde.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Akepeli çıktı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.