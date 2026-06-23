Manisa'da silah tacirlerine ağır darbe

Manisa'da silah ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 tabanca, 9 tabanca gövdesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'silah ticareti' suçu kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, il merkezinde belirlenen 4 ikamet ve 2 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 23 Haziran 2026 tarihinde saat 06.00'da düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 9 adet tabanca gövdesi, 2 adet av tüfeği, 18 adet fişek ile namlu, sürgü, tetik, horoz ve icra yayı gibi çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı