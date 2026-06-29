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Manisa'da sirke şişesi bomba gibi patladı

Manisa'da sirke şişesi bomba gibi patladı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir market önündeki ev yapımı sirke şişesi, aşırı sıcak nedeniyle patladı. Büyük gürültü paniğe neden olurken, yaralanma yaşanmadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir marketin önünde bulunan ev yapımı sirke şişesi, sıcak havanın etkisiyle patladı. Büyük gürültüye neden olan olay, kısa süreli paniğe yol açarken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay, Salihli'nin Çamurhamamı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz'a ait marketin önünde bulunan ev yapımı sirke şişesi, aşırı sıcak nedeniyle oluşan basınç sonucu adeta bomba etkisiyle patladı.

Patlama sesi çevrede korkuya neden olurken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şişenin bir anda büyük bir gürültüyle patladığı görüldü.

Yaşanan şaşkınlığı anlatan Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz, "Ben ilk anda tabanca atıldığını sandım. Meğerse sirke şişesi patlamış" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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