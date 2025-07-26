Manisa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Manisa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün farlarını açtığı otomobil, seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün farlarını açtığı otomobil seyir halindeyken birden alev alarak yandı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü H.K., TOFAŞ Kartal marka otomobiliyle seyir halindeyken farları yakmasıyla birlikte otomobilden koku gelip, dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü ile yanında yolcu konumunda olan O.Ö. hemen otomobili terk ettiler. Haber verilmesi sonrası bölgeye hızla gelen itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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