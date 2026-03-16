Manisa'da sepetli motosiklet üzüm bağına uçtu: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sepetli motosikletin üzüm bağına uçması sonucu meydana gelen kazada 70 yaşındaki Mehmet Cantürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Salihli'ye bağlı Köseali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cantürk (70) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet Cantürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cantürk'ün cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
