Manisa'da Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi

Manisa'da Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1067 adet sentetik ecza hapı ele geçirirken, H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 67 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saruhanlı'da H.K. (1984/E) isimli şahsın işyerinde arama yaptı. 04 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen aramada 1067 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs, gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
