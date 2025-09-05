Manisa'da Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1067 adet sentetik ecza hapı ele geçirirken, H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saruhanlı'da H.K. (1984/E) isimli şahsın işyerinde arama yaptı. 04 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen aramada 1067 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs, gözaltına alındı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa